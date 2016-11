Landkreis Calw Mehrere Flüchtlinge sollen Jungen vergewaltigt haben

Von red/dpa/lsw 03. November 2016 - 16:45 Uhr

Asylbewerber in Nagold und Wildberg wurden unter dem Verdacht der Vergewaltigung von der Polizei festgenommenFoto: dpa

Im Landkreis Calw sind mehrere Asylbewerber wegen des Verdachts, einen 17-Jährigen vergewaltigt zu haben, festgenommen worden.

Calw - Wegen Vergewaltigungsverdachts sind mehrere Asylbewerber im Landkreis Calw festgenommen worden. Sieben Verdächtige sollten nach Polizeiangaben noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Beamte hatten am Morgen Asylbewerberheime in Nagold und Wildberg durchsucht. Die Männer stehen im Verdacht einen 17 Jahre alten Asylbewerber mehrfach vergewaltigt und die Taten gefilmt zu haben. An den Durchsuchungen, die insgesamt zehn Flüchtlinge betrafen, waren nach Angaben der Polizei 30 Beamte beteiligt.