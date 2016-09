Landkreis Böblingen Sekundenschlaf verursacht schweren Unfall

Von red 27. September 2016 - 14:31 Uhr

Vermutlich weil ein 19-Jähriger für wenige Sekunden eingeschlafen ist, kommt es zu einem schweren Unfall auf der B464 bei Böblingen.





Böblingen - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 464 zwischen Böblingen und Holzgerlingen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Golf-Fahrer am Montagnachmittag um kurz nach 17 Uhr von Böblingen in Richtung Holzgerlingen (Kreis Böblingen) unterwegs. Kurz vor der Einmündung Tübinger Straße kam er vermutlich wegen eines Sekundenschlafs nach links auf die Gegenspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammenprallte. Während der 29 Jahre alte Fahrer des Peugeot leicht verletzt wurde, zog sich der Unfallverursacher bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachen beide in Krankenhäuser.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße 464 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Böblingen gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.