Landkreis Böblingen Folgenschwerer Unfall nach Spurwechsel

Von red 18. Februar 2017 - 10:36 Uhr

Ein ruckartiger Spurwechsel eines BMW-Fahrers hat am Freitagnachmittag im Feierabendverkehr auf der A 8 einen Unfall verursacht. Mehrere Personen wurden leicht verletzt, darunter ein fünfjähriges Mädchen.





Rutesheim - Ein abrupter Spurwechsel eines 42-jährigen BMW-Fahrers hat am Freitagnachmittag im Berufsverkehr zu einem folgenschweren Unfall. Der Mann befuhr die A8 auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim in Fahrtrichtung München auf dem rechten von drei Fahrstreifen, berichtet die Polizei. Kurz nach der Anschlussstelle wechselte er ruckartig die Spur nach ganz links, wo zu dem Zeitpunkt eine 36-jährige Frau mit einem fünfjährigen Kind im Auto fuhr.

Durch den abrupten Spurwechsel des BMW, prallte der Skoda von hinten in den BMW, woraufhin der BMW mehrfach in die Betonleitwand auf dem Mittelstreifen der Autobahn prallte und schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Alle drei Insassen der beiden Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch den alarmierten Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrbahn war über eine längere Strecke mit Fahrzeugteilen übersät und musste gereinigt werden. Beide unfallbeteiligten Pkw mussten auf Grund der starken Beschädigungen nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung München musste für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden, so dass sich ein mehrstündiger Rückstau von bis zu 15 km bildete, der zeitweise bis in die Nähe Anschlussstelle Pforzheim-Ost reichte. Zur Unterstützung der vier eingesetzten Polizeistreifen war auch das technische Hilfswerk mit vier Einsatzkräften am Unfallort. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro.