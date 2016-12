Landkreis Böblingen Einsatzkommando nimmt 26-Jährigen fest

Von red 09. Dezember 2016 - 15:46 Uhr

Ein 26-Jähriger verschickt Videos, in denen er mit Schusswaffen zu sehen ist und bedroht damit eine Frau. Die Polizei nimmt ihn fest.Foto: dpa

Ein 26-Jähriger bedroht eine Frau und schickt ihrer Bekannten Videos, in denen er mit Schusswaffen zu sehen ist. Ein Einsatzkommando der Polizei hat den 26-Jährigen in Böblingen festgenommen.

Böblingen - Ein Einsatzkommando der Polizei hat am Freitagmorgen einen 26-Jährigen in Böblingen festgenommen. Er hat eine Frau mit mehreren Videos bedroht, in denen er mit Waffen zu sehen war.

Wie die Polizei berichtet, nahm ein Einsatzkommando der Polizei den 26-Jährigen gegen 11 Uhr in seiner Wohnung in Böblingen fest. Der Grund: Androhung von Straftaten.

Vermutlich wegen nicht erwiderter Zuneigung hatte der 26-Jährige in der Nacht zum Freitag mehrere Videoclips an die Bekannte einer jungen Frau geschickt, auf denen er mit einer Schusswaffe zu sehen war und sowohl die junge Frau als auch mehrere seiner Arbeitskollegen bedrohte.

Die Polizei findet eine scharfe Schusswaffe

Nachdem sich die Bekannte an die Polizei gewandt hatte, konnte der 26-Jährige von den Einsatzkräften widerstandlos festgenommen werden.

Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei in der Wohnung des Tatverdächtigen eine scharfe Schusswaffe und eine Luftdruckwaffe sicher. Der 26-Jährige wurde mittlerweile in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.