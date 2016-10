Landkreis Böblingen 26-Jähriger nach versuchter Vergewaltigung in Haft

Von red 11. Oktober 2016 - 17:19 Uhr

Ein 26-Jähriger soll versucht haben eine 36-Jährige in Böblingen zu vergewaltigen.Foto: dpa (Symbolbild)

Böblingen - Nach einer versuchten Vergewaltigung am frühen Samstagmorgen in Böblingen ist ein 26-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Er soll eine 36-Jährige attackiert, in ein Gebüsch gezogen und versucht haben, sie auszuziehen.

Wie die Polizei berichtet, war die 36-jährige Frau gegen 2.45 Uhr zu Fuß in einer Parkanlage parallel zur Stettiner Straße in Böblingen unterwegs, als sie der Tatverdächtige attackierte, in ein Gebüsch zog und versuchte sie zu entkleiden. Die Frau schrie und wehrte sich so heftig gegen den Angreifer, dass der 26-Jährige schließlich von ihr abließ. Ein Passant, der die Schreie gehört hatte, verständigte die Polizei.

Nachdem die Beamten die 36-Jährige entdeckt hatten, fahndeten sie nach dem Tatverdächtigen und fanden ihn noch im Park, versteckt in einem Gebüsch. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen und am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 26-Jährigen und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.