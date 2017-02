Landgericht Stuttgart Keine Einigung im Streit um Kündigungen

Von George Stavrakis 01. Februar 2017 - 17:47 Uhr

Keine Einigung: Im Streit um Wohnungskündigungen muss das Landgericht ein Urteil fällen.Foto: Stavrakis

In Stuttgart-Botnang will der Bau- und Wohnungsverein Stuttgart (BWV) zwei Häuser abreißen. Zwei von 48 Mietparteien wehren sich gegen die Kündigung.

Stuttgart - Das Urteil im Prozess zweier Mietparteien aus der Beethovenstraße in Botnang gegen den Bau- und Wohnungsverein Stuttgart (BWV) wird erst später als geplant verkündet werden. Ursprünglich wollte die 4. Zivilkammer des Landgerichts ihre Entscheidung am Mittwoch bekannt geben. Zwischenzeitlich waren die Mieter und der BWV doch noch in Vergleichsverhandlungen eingetreten. Die Mieter wehren sich gegen ihre Kündigung und hatten vor dem Amtsgericht erfolgreich geklagt.

Das Vergleichsangebot des BWV vor dem Landgericht: 10 000 Euro Abfindung für jede der beiden Mietparteien und eine Spende in Höhe von 14 000 Euro, über deren gemeinnützige Verwendung der Bezirksbeirat Botnang zu entscheiden habe. Ilja Gerhardt, der mit seiner schwangeren Partnerin und zwei Kindern in dem BWV-Haus an der Beethovenstraße wohnt, und Wolfgang Reitzig, der seine Mutter in dem zum Abriss anstehenden Haus pflegt, war dieses Angebot offenbar nicht angemessen genug. Laut deren Anwalt Ulrich-Michael Weiss ist der Vergleich gescheitert.

46 Mietparteien sind bereits ausgezogen

Der BWV will die zwei 1927 gebauten Häuser abreißen und neu bauen. 46 Mietparteien sind bereits ausgezogen. Entstehen sollen wieder 48 Wohnungen, dieses Mal aber barrierefrei. Zudem ist eine Tiefgarage geplant. Die Stadt hat die Abriss- und Neubaugenehmigung bereits erteilt.

In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht hatte die Vorsitzende Richterin angedeutet, ihre Kammer würde die Kündigungen – anders als das Amtsgericht – wohl als rechtsgültig einstufen, da eine sogenannte Verwertungskündigung vorliege.

Der Konflikt war unter anderem in die Schlagzeilen geraten, weil der BWV der Polizei erlaubt hatte, in den weitgehend leer stehenden Gebäuden eine Trainingsübung abzuhalten. Das war von den verbliebenen Mietern als „Entmietungsaktion“ kritisiert worden. Die Übung fand schließlich nicht statt.

Die 4. Zivilkammer will das Urteil nun am 22. Februar verkünden – falls man sich nicht doch noch einigt.