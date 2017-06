Landesweit einmalige Einrichtung in Heimerdingen Ein ambulantes Pflegeheim

Von Franziska Kleiner 23. Juni 2017 - 15:49 Uhr

Heimerdingen, Ortsteil von Ditzingen, bekommt ein besonderes Pflegeheim. Foto: Pascal Thiel

In Heimerdingen entsteht eine Einrichtung, die alles anbietet, was ein Pflegeheim auch bietet, aber die Angebote, wo möglich, ambulant macht.

Ditzingen - Im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen entsteht ein Quartier im Quartier, eine Pflegeeinrichtung, die nicht als solche erkennbar ist und die nicht nur Plätze für Senioren und Pflegebedürftige beinhaltet, sondern zugleich Wohnraum für Familien schafft. Die Heidehof-Stiftung investiert dort laut ihrem Geschäftsführer Michael Brenner rund zehn Millionen Euro.

Aus dem Heimerdinger Pflegewohnen – so war das Projekt ursprünglich gestartet –, ist in der Konzeption inzwischen eine laut den Projektverantwortlichen landesweit einmalige Einrichtung geworden. Sie will ambulant alles anbieten, was ein Pflegeheim ausmacht: Betreuung rund um die Uhr in Wohngemeinschaften, Pflegewohnen in Apartments, Tagespflege, die an sieben Tagen geöffnet ist, sowie ein Café, das einen Mittagstisch anbietet. Zudem entstehen 24 Wohnungen. Laut Michael Brenner und Falko Piest sollen sie bezahlbaren Mietwohnraum etwa für Familien bieten. Brenner, der Geschäftsführer der Heidehof-Stiftung und Falko Piest, Geschäftsführer des Gerlinger Altenhilfezentrums haben das Projekt am Donnerstag im Ortschaftsrat Heimerdingen vorgestellt.

Barrierefreie Wohnungen

Die 24 Wohnungen sind barrierefrei und können sowohl von Alleinstehenden, Familien, Jüngeren wie Älteren bewohnt werden. Die Mieter werden mit den pflegebedürftigen Menschen im selben architektonisch gegliederten Gebäudekomplex leben. Auf diese Weise soll in dem Ditzinger Stadtteil ein eigens Quartier entstehen.

Jeder kann die Tagespflege nutzen

Die Tagespflege richtet sich sowohl an die Bewohner etwa der Wohngemeinschaften als auch an externe Heimerdinger. „Es geht darum, den stationären Bereich ambulant abzubilden“, sagt Brenner. Ihm zufolge gibt es landesweit keine vergleichbare Einrichtung, die die Angebote des Pflegeheims ambulant macht, zusätzlich im Gebäude auch noch herkömmlichen, gleichwohl bezahlbaren Wohnraum schafft. Dieser soll flexibel von allen Generationen genutzt werden können. Die geburtenschwachen Jahrgänge kommen von 2040 an in das Seniorenalter. Das Gebäude habe laut Piest aber eine Lebensdauer darüber hinaus.

Dass in Heimerdingen eine Einrichtung für Pflegebedürftige entsteht, ist längst beschlossen worden. Der Standort war lange in der Diskussion. Ursprünglich sollte sie in der Rutesheimer Straße in der Ortsmitte entstehen. Doch das Grundstück ließ sich unter den Aspekten nicht vermarkten. Nun entsteht die Einrichtung bei der katholischen Kirche.