Landeskriminalamt Stuttgart Fälle von Liebesbetrug im Internet nehmen zu

Von red/dpa/lsw 26. November 2017 - 09:01 Uhr

Bei Liebesbetrug sind häufig Frauen betroffen (Symbolbild). Foto: dpa

Das Landeskriminalamt in Stuttgart hat in den vergangenen zwölf Monaten 131 Fälle von Liebesbetrug erfasst. Dabei wird Internetbekanntschaften die große Liebe vorgespielt, um ihr Geld zu kommen.

Stuttgart/Waiblingen - Im Südwesten häufen sich Fälle von Liebesbetrug im Internet. Das Polizeipräsidium Aalen hat in den vergangenen vier Jahren eine deutliche Zunahme verzeichnet. Ein Grund für den Anstieg könne möglicherweise auch die vermehrte Nutzung von Online-Partnerschaftsportalen sein, sagte Heike Seitzer.

Sie leitet in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Kriminalinspektion 3 für Wirtschaftsdelikte und Korruption. Jeden Monat landen mehrere Anzeigen in diesem Bereich auf ihrem Tisch. Sie geht von einem großen Dunkelfeld aus: „Gerade Frauen im fortgeschrittenen Alter schweigen aus Angst davor, was ihre Kinder zu der Internet-Beziehung sagen.“

Bei einem Großteil der Straftaten sind Frauen betroffen

Als Liebesbetrug, auch Love- oder Romance-Scamming genannt, bezeichnet man eine Betrugsmasche, bei der Täter ihren Opfern die große Liebe vortäuschen, dabei aber nur an ihr Geld wollen. Das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart hat für die vergangenen zwölf Monate, Stand Ende Oktober, landesweit 131 solcher Fälle erfasst.

Bei einem Großteil der Straftaten, 78 Prozent, waren Frauen betroffen. Verlässliche Zahlen gibt es in diesem Bereich nicht. In der Kriminalstatik werden sie nicht gesondert erfasst, sondern zu den Betrugsdelikten gezählt.