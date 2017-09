Landeplätze Piloten kritisieren unsichere Flughäfen – Stuttgart kommt gut weg

Von red/dpa 07. September 2017 - 11:28 Uhr

Aus Pilotensicht gilt der Flughafen Stuttgart als einer der sichersten in Deutschland. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Flughafen Mannheim wird von der Pilotengewerkschaft als extrem unsicher eingestuft. Auch mehrere große Flughäfen wurden im Vergleich zum Vorjahr abgewertet.

Frankfurt/Main - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat erneut den Flughafen Mannheim als unsichersten in ganz Deutschland kritisiert. Bei dem am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Flughafencheck 2017 belegte der Airport in Nordbaden erneut den letzten Platz, weil unter anderem die von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO empfohlene größere Auslaufzone am Ende der Landebahn fehlt.

Mehrere große Flughäfen wie Frankfurt und München wurden im Vergleich zum Vorjahr abgewertet, weil sie der VC bislang keine Mitsprache in ihren lokalen Sicherheitsteams eingeräumt hätten. Besonders sicher seien aus Pilotensicht die Flughäfen in Bremen, Leipzig/Halle und Stuttgart.