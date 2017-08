Lagerhalle in Plochingen Großeinsatz für Feuerwehr nach Chemiekalienunfall

Von red/lw 07. August 2017 - 14:23 Uhr

Mitarbeiter einer Wachfirma bemerken in einer Lagerhalle in Plochingen am Sonntag einen beißenden Geruch. Hundert Liter eines Gefahrstoffs laufen aus einem Tank.





Plochingen - Am vergangenen Sonntag sind in einer Lagerhalle am Nordseekai des Plochinger Hafens (Kreis Esslingen) mehrere Liter eines Gefahrstoffs ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Stoff um das Kohlewasserstoffgemisch Isopropylcyclohexan.

Die Mitarbeiter einer Wachfirma bemerkten am Sonntag den beißenden Geruch in der Lagerhalle und entdeckten den Defekt an einem großen Plastiktank. Daraufhin alamierten sie gegen 12:40 Uhr die Feuerwehr.

Tank hatte offensichtlich eine poröse Dichtung

Anfangs war die Art und die Menge der ausgelaufenenen Chemikalie unbekannt. Als Vorsichtsmaßnahme sei der Bereich um die Lagerhalle kurzzeitig abgesperrt worden, sagte Polizeisprecher Armin Förster vom Polizeipräsidium Göppingen. Es habe aber zu keiner Zeit Explosionsgefahr bestanden. Grund für das Auslaufen der Flüssigkeit war offensichtlich eine poröse Dichtung, sagte Förster.

Die Feuerwehr pumpte die Chemikalie aus dem Tank in einen anderen Behälter . Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde mit einem Bindemittel aufgenommen. Danach wurde die Lagerhalle gelüftet. Nach Angaben der Polizei traten keine Chemikalien in den Außenbereich.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Neben der Wasserschutzpolizei Stuttgart und vier Polizisten rückten 75 Feuerwehrmänner aus. Auch ein Gefahrengutzug aus Esslingen sowie ein Messzug aus Reutlingen waren im Einsatz. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es habe keine Gefahr für die Umwelt bestanden, meldete die Polizei.