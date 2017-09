Länderspiel in Stuttgart Vier Ex-VfB-Spieler in Startelf gegen Norwegen

Für sie ist es ein Wiedersehen mit der alten Heimat: Beim Länderspiel gegen Norwegen in Stuttgart stehen vier ehemalige VfB-Spieler in der Startelf.





Stuttgart - Bundestrainer Joachim Löw setzt im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen (20.45 Uhr/RTL) auf viele ehemalige Spieler des VfB Stuttgart. Neben Timo Werner stehen noch Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich und Sebastian Rudy auf dem Platz. Khedira sitzt allerdings auf der Bank.

Der Bundestrainer verzichtet im WM-Qualifikationsspiel in Stuttgart gegen Norwegen (20.45 Uhr/RTL) auf den zuletzt angeschlagenen Sami Khedira (Juventus Turin). Den Platz des Stuttgarters im defensiven Mittelfeld übernimmt Sebastian Rudy von Bayern München.

Löw bringt aktuell beste Mannschaft

Ansonsten greift Löw im Kampf um das WM-Ticket auf seine aktuell beste Mannschaft zurück. Vor Marc-André ter Stegen im deutschen Tor verteidigen Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Mats Hummels und Jonas Hector. Neben Rudy im Mittelfeld soll Toni Kroos die Fäden ziehen. Vor der offensiven Reihe mit Kapitän Thomas Müller, Mesut Özil und Julian Draxler stürmt wie zuletzt in Prag Timo Werner.

Insgesamt nahm Löw im Vergleich zum 2:1 in Tschechien drei Änderungen vor: Rüdiger, Rudy und wie angekündigt Confed-Cup-Kapitän Draxler kommen für Matthias Ginter, Julian Brandt und Lars Stindl rein. Die deutschen Weltmeister können mit dem achten Sieg im achten Spiel das WM-Ticket für Russland 2018 lösen. Voraussetzung dafür ist, dass der Verfolger Nordirland in der Gruppe C nicht gegen Tschechien gewinnt. - Die deutsche Aufstellung: 22 ter Stegen - 18 Kimmich, 16 Rüdiger, 5 Hummels, 3 Hector - 21 Rudy, 8 Kroos - 13 Müller, 10 Özil, 7 Draxler - 11 Werner. - Trainer: Löw