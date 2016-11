Ladesäulen für Elektroautos E-Auto soll autobahntauglich werden

Von Klaus Köster 16. November 2016 - 06:00 Uhr

Bald soll es viel mehr Elektroautos geben – und das nicht nur in den StädtenFoto: dpa-Zentralbild

Noch ist der Anteil der Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen geradezu im homöopathischen Bereich. Doch das soll sich bald ändern. Die Infrastruktur wird nun beschleunigt aufgebaut.

Stuttgart - Zehn neue Modelle will Daimler von seiner neuen Elektro-Automarke Mercedes EQ auf den Markt bringen – in drei Jahren soll es losgehen. Dann wird auch Porsche mit seinem ersten reinen E-Modell, dem Sportwagen Mission E, am Start sein. Das Besondere an diesen Fahrzeugen soll sein, dass sie sich nicht mehr an Kunden richten, die auf etwas verzichten wollen, sondern vieles bieten, was E-Autos bisher fehlte: Zum Beispiel eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern und die Möglichkeit, das Auto nicht nach kurzer Strecke stundenlang aufladen zu müssen.

Doch damit die E-Mobilität auch für längere Strecken genutzt werden kann, braucht sie neben einer höheren Reichweite auch ein überregionales Ladenetz. An dessen Ausbau will sich nun auch die Autobranche beteiligen. Daimler, BMW und Volkswagen führten hierzu inzwischen Gespräche mit dem Unternehmen Tank & Rast, das entlang der deutschen Autobahnen rund 390 Raststätten betreibt, schreibt die „Bild“-Zeitung. Ziel sei der Aufbau eines bundesweiten Netzes an Ladepunkten bis 2018. Sprecher von Daimler und BMW wollten die Information nicht bestätigen; ein hochrangiger Daimler-Manager hatte unserer Zeitung aber bereits vor einigen Wochen erklärt, mehrere Hersteller planten, sich am Ausbau des Autobahn-Ladenetzes zu beteiligen.

Bisher haben reine Elektroautos ohne zusätzlichen Verbrennungsmotor in Deutschland einen Marktanteil im Promillebereich. Allerdings will die Branche ihren Ankündigungen nun Taten folgen lassen und mit neuen, leistungsstärkeren Modellen massiv Marktanteile gewinnen. Nach BMW mit seinen Modellen i3 und i8 hat auch Daimler mit Mercedes EQ eine eigene Marke für Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht und will bis 2025 zehn neue Modelle ins Rennen schicken. Die Fortschritte in der Batterietechnologie, die derzeit zur Serienreife gebracht werden, soll Reichweiten von rund 500 Kilometern ermöglichen und damit die E-Fahrzeuge langstreckentauglich machen. Umso wichtiger ist es nun, zumindest entlang der Autobahnen ein hinreichend dichtes Netz zu haben.

Auch die Energiekonzerne bauen das Ladenetz bereits aus

Schon jetzt ist der Ausbau des Netzes von Ladesäulen im Gang. So will der Karlsruher Energieversorger EnBW bis Jahresende 68 Ladesäulen an 34 Autobahnraststätten in Baden-Württemberg installieren; auch die anderen Energiekonzerne errichten und betreiben Säulen. Auch Tank & Rast selbst rüstet Raststätten mit der neuen Technologie aus. Das Bundesverkehrsministerium will den Bau von 15 000 Ladestationen mit 300 Millionen Euro fördern. Darunter sollen auch 5000 Schnellladestationen sein.

Die Schnellladestationen mit einer Leistung von 50 Kilowatt erlauben es zunächst, innerhalb einer halben Stunde die Batterie zu 80 Prozent aufzuladen – derzeit also die Reichweite um 100 Kilometer zu erhöhen. Sie werden aber bereits auf die dreifache Leistung vorbereitet. Für die Tankstellen könnte sich daraus ein neues Geschäftsmodell ergeben, weil das Tanken trotz der hohen Leistung länger dauert als bisher, so dass sich neue Möglichkeiten ergeben, die Menschen zum Einkauf zu bewegen. Für Berufspendler oder zum Einkaufen reicht es in der Regel aus, das Fahrzeug über Nacht aufzutanken, was auch an der Steckdose möglich ist. Hier dauert das Aufladen rund zehn Stunden. Es ist technisch auch möglich, das Fahrzeug berührungslos über eine im Boden eingebaute Platte zu laden.

Dieselprobleme setzen die Branche zusätzlich unter Druck

Die Autoindustrie steht unter Druck, die Infrastruktur mit Ladesäulen zügig auszubauen. Denn die VW-Affäre um manipulierte Abgaswerte hat sich für die Dieseltechnologie zum Flächenbrand ausgeweitet – es drohen Fahrverbote und über kurz oder lang eine Blaue Plakette, die vielen Dieselfahrzeugen die Einfahrt in Innenstädte erschweren würde. Werden drohende Einbußen beim Diesel allein durch Benziner ausgeglichen, sind die anspruchsvollen Klimaziele der EU kaum zu schaffen, da ein Diesel rund 15 Prozent weniger von dem Treibhausgas CO2 ausstößt als ein vergleichbarer Benziner.

Hinzu kommt, dass auch international der Widerstand gegenüber Verbrennungsmotoren wächst. So plant China, der größte Automarkt der Welt, für die Hersteller Vorgaben für den Anteil von Elektroautos; schon heute ist es schwierig, für einen Verbrenner ein Nummernschild zu erhalten. „Wir haben mal gedacht, dass 2025 etwa drei Prozent der verkauften Neufahrzeuge in Europa Elektroautos sein würden“, sagte Matthias Wissmann, Chef des Branchenverbands VDA, vor kurzem. „Heute schätzen wir: Es werden zwischen 15 und 25 Prozent sein.“