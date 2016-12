L 1184 bei Herrenberg Peugeot-Fahrer kracht in Gegenverkehr

Von red 30. Dezember 2016 - 11:52 Uhr

Bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Herrenberg und Gäufelden werden drei Personen verletzt. Ein Peugeot-Fahrer gerät in den Gegenverkehr und kracht frontal in einen entgegenkommenden Peugeot.





Herrenberg - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Strecke zwischen Herrenberg und Gäufelden sind drei Personen schwer verletzt worden. Ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer ist frontal in den Gegenverkehr gekracht.

Wie die Polizei berichtet, war der 35-jährige Fahrer eines Peugeot-Kleintransporters gegen 8.50 Uhr auf der Landstraße 1184 zwischen Herrenberg und Gäufelden (Kreis Böblingen) unterwegs, als vor ihm ein 45-jähriger Audi-Fahrer plötzlich abbremste. Der 35-jährige übersah dies und fuhr in das Heck des Audis. Der Aufprall war so stark, dass der Kleintransporter in den Gegenverkehr geschleudert wurde und frontal in einen entgegenkommenden Peugeot krachte.

Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke komplett gesperrt werden.