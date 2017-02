L 1105 bei Heilbronn Crash gegen Baum endet tödlich

Von red/dpa 11. Februar 2017 - 09:01 Uhr

Ein 22-Jähriger gerät mit seinem Auto auf einer Landstraße bei Heilbronn in Schleudern und kracht gegen einen Baum.





Heilbronn - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Heilbronn ist ein 22-jähriger Autofahrer getötet worden. Der Wagen des jungen Mannes sei am späten Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts auf den Seitenstreifen abgekommen, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn am Samstag mit. Beim Gegensteuern sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum geprallt. Der 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Mitfahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

