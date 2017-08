Kylie Jenner wird 20 Überraschungsparty und ihr Po aus Eis

Von (sas/spot) 10. August 2017 - 18:21 Uhr

Kylie Jenner wurde an ihrem Geburtstag von ihrer Familie überrascht Foto: MJT/AdMedia/ImageCollect

Zu ihrem 20. Geburtstag hat Kylie Jenner nicht nur eine Überraschungsparty bekommen, sondern auch ihren eigenen Hintern als Eisskulptur.

Sie ist das Küken des Kardashian Clans - jetzt ist sie 20 Jahre alt: Kylie Jenner feiert am 10. August Geburtstag. Und ihre berühmten Schwestern haben eine pompöse Überraschungsparty organisiert. Neben einem Schokobrunnen, riesigem Kuchen und goldenen Luftballons, gab es ein Geschenk, das ganz besonders auffällig war: Kylies eigener Po als Eisskulptur.

Ein kurzes Video der außergewöhnlichen Partydeko postete Kylie auf Snapchat. Wie lange es gedauert hat, bis das Kunstwerk geschmolzen ist, verriet sie allerdings nicht. In einem anderen Snap war zudem zu sehen, dass auch ihr neuer Freund, der Rapper Travis Scott (25, "Rodeo"), bei der Feier dabei war.

Mehr über das Leben der KArdashians zeigt die Doku-Soap "Keeping Up With the Kardashian". Hier ansehen!

Es wären nicht die Kardashians, wenn nicht auch fleißig via Social Media gratuliert worden wäre. Mama Kris Jenner (61, "Keeping Up With the Kardashians") postete eine niedliche Collage mit Baby-Bildern ihres jüngsten Kindes und schrieb dazu: "Ich bin so stolz auf die Frau, die du geworden bist. [...] Du bist einzigartig! Ich liebe dich mehr, als du jemals erahnen kannst!". Auch ihre große Schwester Kim Kardashian (36) sendete via Instagram eine süße Botschaft: "Du bist immer so zielstrebig und weißt, was du im Leben willst [...] Das ist so inspirierend. Ich liebe dich Ky".