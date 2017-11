Kurioser Vorfall in Ludwigsburg Einbruch in ein Yoga-Studio

Von bin 02. November 2017 - 09:46 Uhr

Nicht um Entspannung, sondern um Geld ging es einem Einbrecher im Yoga-Studio. Foto: AFP

Tiefenentspannung haben die Täter wohl nicht gesucht, sondern profane Beute: Was Einbrecher in einem Yoga-Studio in Ludwigsburg am Langen Wochenende gesucht haben.

Ludwigsburg - Den „Herabschauenden Hund“ oder die aufgehende Sonne haben die Einbrecher sicher nicht im Kopf gehabt. Auf Bargeld haben sie es hingegen. Der Einbruch ist zwischen Dienstag 15.30 Uhr und Mittwoch 9.50 Uhr in einem Yoga-Studio in der Oberen Markstraße in Ludwigsburg geschehen. Vermutlich konnte sich der Dieb über einen Notausgang Zutritt verschaffen. Anschließend durchsuchte er ein Büro und einen Nebenraum. Hierbei fiel ihm ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe in die Hände, die der Einbrecher stahl. Das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Nummer 07141/18-5353 nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.