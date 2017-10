Kurioser Unfall in Fellbach Nach Missgeschick im Krankenhaus

04. Oktober 2017 - 10:15 Uhr

Eine Autofahrerin will durch ein elektrisches Garagentor fahren. Doch sie lässt die Fernbedienung fallen – dies löst einen Unfall aus. Die Frau landet im Krankenhaus, der Wagen wird zerstört.

Fellbach - Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Polizei aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis): Eine 48 Jahre alte Autofahrerin wollte laut dem Polizeibericht gegen 18 Uhr das Rolltor einer Tiefgarage in der Hinteren Straße öffnen. Dabei fiel ihr die Fernbedienung für die elektrische Türöffnung in den Fußraum. Sie wollte diese aufheben – und beschleunigte laut der Polizei versehentlich ihr Auto.

Am Auto entsteht Totalschaden

Der Wagen durchbrach das Rolltor und fuhr gegen eine Wand in der Tiefgarage. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand laut der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 6000 Euro.