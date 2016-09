Kurioser Überfall in Stuttgart Kinder schlagen Räuber in die Flucht

Von Wolf-Dieter Obst 09. September 2016 - 09:20 Uhr

Die Stuttgarter Polizei hat einen ungewöhnlichen ÜberfallFoto: dpa

Wenn Straftäter von Kindern ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, erinnert das ein wenig an Erich Kästners „Emil und die Detektive“. In Stuttgart-Zuffenhausen gab es jetzt aber einen ungewöhnlichen Fall eines (gescheiterten) Straßenraubs.

Stuttgart - Er hatte ein Mobiltelefon erbeuten wollen – doch dann musste ein unbekannter Straßenräuber in Zuffenhausen ohne Beute die Flucht antreten. Der Mann hatte die Rechnung ohne die Brüder des Opfers gemacht.

Wie bei der Polizei zu erfahren war, spielte sich der ungewöhnliche Überfall am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in der Unterländer Straße in Zuffenhausen ab. Dort hielt sich eine 13-Jährige auf, die an ihrem Smartphone hantierte, während ihre Verwandten offenbar beim Einkaufen waren. Plötzlich wurde das Mädchen von einem – ihrem Eindruck nach – arabischen Mann angesprochen, der sie aufforderte, ihr Handy herauszurücken. Sonst passiere was.

„Offensichtlich suchte das Mädchen Hilfe bei vorbeigehenden Passanten“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer, „aber die reagierten offenbar nicht.“ In diesem Moment erschienen aber der neunjährige Bruder und der 13-jährige Cousin – und gingen mutig und unerschrocken gegen den Täter vor. „Die beiden Jungs erklärten dem Unbekannten ziemlich deutlich, dass er das Mädchen in Ruhe lassen soll“, zitiert Lauer das Polizeiprotokoll. Der Mann zeigte sich beeindruckt und flüchtete Richtung Bahnhof Zuffenhausen. In diesem Moment kamen auch die Großeltern hinzu und hörten von dem Zwischenfall.

Eine Polizeistreife ist zufällig in der Nähe

Womöglich wäre der Fall gar nicht angezeigt worden, wenn nicht eine Streife der Polizei zufällig in der Nähe gewesen wäre. Die italienische Familie berichtete den Beamten von dem Überfall. Von dem Täter war freilich nichts mehr zu sehen.

Vielleicht aber ist er im Bereich des Bahnhofs Zuffenhausen aufgefallen. Der Unbekannte soll um die 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart, soll nach Eindruck der Kinder arabisch ausgesehen haben. Der Mann sprach gebrochen deutsch, trug ein grünes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 -57 78 entgegen.