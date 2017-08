Kuriose Meldung aus Baden-Württemberg Schneller trinken mit der Polizei

Von red/loj 06. August 2017 - 11:43 Uhr

Eine Maß Bier zu trinken, kann länger dauern als gedacht. Foto: dpa

Eine skurrile Meldung aus dem Polizeibericht der Ulmer Polizei: In Riedlingen mussten Polizisten in einer Gaststätte einen Mann dazu bringen, seine Maß Bier schneller zu trinken.

Riedlingen - Auch das kann passieren: In Riedlingen (Landkreis Biberach) ist die Polizei eingeschritten, weil ein Gast seine Maß Bier nicht schnell genug getrunken hat.

Der Mann war laut dem Bericht der Ulmer Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen zwei Uhr in einer Riedlinger Gaststätte erschienen und hatte noch eine Maß Bier bestellt. Die Wirtin zapfte dem 32-Jährigen das Bier, machte ihn aber zugleich darauf aufmerksam, dass um 2.30 Uhr die Sperrzeit beginnt.

Der Mann ließ sich davon allerdings nicht hetzen und trank in Ruhe seine Maß. Als die Schließzeit immer näher rückte, gerieten die Wirtin und der Mann in einen Streit, der am Ende von einer Riedlinger Polizeistreife geschlichtet werden musste. Im Polizeibericht heißt es wörtlich: „Im Beisein der Beamten gelang es dem Gast seine Trinkgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen, so dass die Gaststätte mit einer geringen Verzögerung ihre Sperrzeit einhalten konnte.“