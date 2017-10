Kurfürstenstraße Ludwigsburg Baustelle bleibt noch zwei Wochen

Von jui 29. Oktober 2017 - 10:55 Uhr

Die Arbeiten begannen am 17. Juli und sollten in zwei Bauabschnitten ursprünglich elf Wochen, also bis Ende September andauern. Foto: dpa

Die Fertigstellung der Bauarbeiten an der Kurfürstenstraße haben sich um sieben Wochen verzögert. In zwei Wochen soll der Verkehr endlich wieder frei rollen können.

Ludwigsburg - Die Baustelle in der Ludwigsburger Kurfürstenstraße, wegen der seit Mitte Juli der Verkehr auf dieser viel befahrenen Route durch die Weststadt nur stadtauswärts fließen kann, soll nach Auskunft der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) bald beendet sein. Mitte November könnten Autofahrer demnach wieder uneingeschränkt an der Rundsporthalle vorbeifahren. Aktuell ist das nur in südliche Richtung möglich. Von Eglosheim aus kommend ist die Straße auf einer Teilstrecke für Autos gesperrt. Auch einige Buslinien verkehren deshalb auf Ausweichrouten.

Die SWLB verlegen auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Heinrich-Schweitzer-Straße und der Gabelung mit der Asperger Straße eine neue Fernwärmeleitung. Die Arbeiten dafür begannen am 17. Juli und sollten in zwei Bauabschnitten ursprünglich elf Wochen, also bis Ende September andauern.

Vier Hausanschlüsse mussten zusätzlich verlegt werden

Die Verzögerung um ganze sieben Wochen bis Mitte November begründet das Unternehmen nun mit vier Hausanschlüssen an die neue Leitung, die zusätzlich hätten verlegt werden müssen. Diese Bauarbeiten müssten aufgrund von Vereinbarungen mit Kunden parallel ausgeführt werden, teilen die SWLB mit. Beim Verlegen von einem dieser Hausanschlüsse an das Fernwärmenetz habe es zudem technische Probleme mit der Beschaffenheit des Untergrundes gegeben. Auch deshalb hätten die Bauarbeiter länger gebraucht als ursprünglich angenommen.