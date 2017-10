Kunstgebäude Stuttgart Eine Bühne für die gebaute Umwelt

Von Nikolai B. Forstbauer 11. Oktober 2017 - 12:14 Uhr

Weithin sichtbar: Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ berichteten, zieht von 2020 an die Landespolitik mit Veranstaltungen erneut mit in das Kunstgebäude Stuttgart. Auch inhaltlich tut sich dort etwas.

Stuttgart - Das Kunstgebäude am Schlossplatz in Stuttgart ist eines der größten Ausstellungshäuser in Deutschland. Wie einst schon zwischen Württembergischem Kunstverein Stuttgart (seinerzeit als Hausherr) und ­Galerie der Stadt Stuttgart (seinerzeit als Untermieter) ist das Gebäude auch aktuell nutzungsgeteilt.

Den Anbau mit Glastrakt und Vierecksaal bespielt der Württembergische Kunstverein – und eröffnet dort an diesem Freitag um 19 Uhr die bisher umfassendste Bestandsaufnahme zum Gesamtschaffen des Filmemachers Alexander ­Kluge. Eine Grundkonzeption des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sieht für den historischen Kuppelsaal, den Erdgeschoss-Verteilersaal und die ­umlaufenden Räume im Erd- und Obergeschoss eine spartenübergreifende Nutzung vor. Die hierfür notwendige Sanierung ist ­jedoch bisher nicht finanziert.

Staatsministerium wird Akteur im Kunstgebäude

Die Sanierung des für Repräsentationszwecke des Landes genutzten Mitteltraktes des Neuen Schlosses verändert diese Ausgangslage erheblich. Von 2020 an wäre danach – und wohl für drei Jahre – das Staatsministerium eine wichtige Größe im Kunstgebäude. Gut für die Kultur: Die Raumnot der Politik wird die Sanierung im Kunstgebäude möglich machen und ­beschleunigen. Schwierig für die Kultur: Festliche Veranstaltungen des Landes brauchen Raum und verändern die Positionierung.

Kunstministerium sieht Vorteile

„Einerseits“, sagt Petra Olschowski, parteilose Staatssekretärin im Ministerium für ­Wissenschaft, Forschung und Kunst auf ­Anfrage, „bringen die neuen Entwicklungen unsere Pläne durcheinander. Andererseits eröffnen sich durch die gemeinsame ­Nutzung von Kunst- und Staatsministerium über einen Zeitraum von etwa drei Jahren neue Möglichkeiten – inhaltlich, aber auch bezogen auf notwendige Baumaßnahmen.“ Und sie betont: „Der Umbau im Jahr 2019 kommt jetzt mit erhöhtem Druck, auch ­Zeitdruck. Jetzt besteht die Chance, die notwendigen Umbaumaßnahmen sehr schnell umzusetzen.“ Zuletzt sagt Olschowski: „Wir planen nicht an den Bedarfen der Kultur vorbei. Die nun vorgezogene Baumaßnahme soll mit der Expertise der Vertreter der ­Kultur realisiert werden.“

Architektur als neues Thema

Doch auch ohne die überraschende Allianz mit der Politik muss in der Kunstgebäude-Projektgruppe aus Württembergischem Kunstverein Stuttgart, Schauspiel Stuttgart, Theater Rampe, ­Akademie Schloss ­Solitude, Institut für Auslandsbeziehungen und Kunstakademie Stuttgart wohl noch einmal neu nach­gedacht werden.

Ein neues Thema soll Einzug finden. „Urbanismus, Stadtentwicklung und die Frage, wie wir leben wollen“, bestätigt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Anfrage, „ist ein wichtiges Thema gerade für Stuttgart. ­Dieses könnte auch im Kunstgebäude einen Raum finden“. Das Ministerium bestätigt zudem „Gespräche mit der Architektenkammer Baden-Württemberg und dem Bund Deutscher Architekten unter dem Vorzeichen, dass Architektur in und für Baden-Württemberg ein wichtiges Thema war und bis heute ist“. Einig sei man sich, dass „das Thema stärker öffentlich vermittelt werden sollte“.