Kunstfell oder echtes Fell? Kunstfell oder echtes Fell?

Von Melanie Maier 17. November 2016 - 06:00 Uhr

Aktivisten von Peta demonstrieren gegen die Verwendung echter Pelze.Foto: dpa

Etiketten können täuschen: immer wieder wird Tierpelz im Verkauf als künstliches Fell ausgegeben. Doch Verbraucher können beim Einkauf mit einem einfachen Trick die Wahrheit herausfinden.

Stuttgart - Kunstfell steht auf dem Etikett, aber tatsächlich stammt der Pelzbesatz einer Jacke oder Mütze von Tieren: Immer wieder deklarieren Hersteller Kleidung falsch. Dabei ist die Hochphase des echten Tierpelzes vorbei – heutzutage ziehen die meisten Verbraucher synthetisches Fell vor. Fast niemand möchte mehr aus modischen Gründen unnötig Tierleid verantworten.

Dass den Kunden dennoch Echtpelz untergejubelt wird, liegt daran, dass das Fell von Marderhunden aus China beispielsweise oft günstiger in der Produktion ist als Kunstpelz. Die Tiere werden zumeist massenhaft in Farmen gehalten; unter erbärmlichen Bedingungen, wie Tierschützer berichten. Sie fristen ihr Dasein in kleinen Drahtkäfigen, bevor sie vergast oder erschlagen werden.

In der Europäischen Union (EU) sind die Hersteller zwar dazu verpflichtet, Kleidung mit Echtpelz mit dem Hinweis „enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ zu deklarieren. Oft halten sie sich aber nicht daran, denn eine falsche Kennzeichnung zieht keine Bußgelder nach sich.

Kleidung mit Fellbesatz wird immer beliebter

Derweil hat Kleidung mit Fellbesatz den Massenmarkt erreicht. Rund 87 Millionen Felle hat die Pelzindustrie im Geschäftsjahr 2013/2014 nach eigenen Angaben weltweit veräußert. Der Branchenumsatz stieg innerhalb von zehn Jahren um 44 Prozent auf mehr als 14 Millionen Euro jährlich.

Deutschlandweit gibt es auch heute noch neun Nerzfarmen, in denen rund 100 000 Tiere gehalten werden. In Gefangenschaft lebend entwickeln die Nerze oft Verhaltensstörungen durch fehlende Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Vereinzelt verstümmeln sich die Tiere gegenseitig. Deutsche Farmen machen aber nur einen Bruchteil der weltweiten Pelzindustrie aus. Wichtige EU-Lieferanten sind Finnland, Dänemark und Polen. Weltweit führt China.

Dort spielt der Tierschutz nach wie vor keine allzu große Rolle – die Tiere werden mit Knüppeln erschlagen, dann gehäutet. Nach zahlreichen Zwischen­stationen – von der Gerberei übers Färben und Zuschneiden des Fells bis zum Aufnähen auf Vorprodukte – landen die Felle bei großen Auktions­häusern. Woher der Pelz stammt, ist dann nicht mehr feststellbar.