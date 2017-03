Kunst zum Mitmachen Mit Osterhase, Megaphon und Eiffelturm

Von sada 10. März 2017 - 16:53 Uhr

Zahlreiche Besucher haben zur Vernissage der Ausstellung „ichduersiees“ im MIK originelle Gegenstände mitgebracht. Das Künstlerduo wenz n’ warrass verarbeitet die Mitbringsel in Fotografien.





Ludwigsburg - Zur Vernissage der Ausstellung „ichduersiees“ des Kunstvereins Ludwigsburg im Museum MIK haben die Besucher viele Gegenstände mitgebracht. Vom Mini-Eifelturm bis hin zum Megaphon und einem Osterhasen. Ausgewählte Mitbringsel verarbeitet das Künstlerduo Julia Wenz und Petra Warrass alias „wenz’n warrass“ mit Schwarz-Weiß-Fotografien, die mehr als 70 Jahre alt sind, zu Kunst.

Vom 19. März an werden die signierten Ergebnisse über das Internet-Auktionshaus Ebay versteigert. Wer mitsteigern will sucht dort nach „wenz-n-warrass“. Bis zum 26. März sehen Besucher bei der Ausstellung auf Polaroid-Bildern, welcher Gast was mitgebracht hat. Auf Karteikarten erzählen die Gegenstands-Verleiher ihre Geschichte etwa zum Eimer voller Pappmaché oder zum Micky-Maus-Wecker.