Kulturstädte-Ranking Stuttgart ist Kulturmetropole Nummer eins

Von Nikolai B. Forstbauer 13. September 2016 - 12:00 Uhr

Zum ­dritten Mal in Folge erreicht Baden-Württembergs Landeshauptstadt den Spitzenplatz im Ranking deutscher Kulturmetropolen. „Kultur ist­ ­elementar für eine gute Stadt-Entwicklung“, sagt OB Fritz Kuhn im Gespräch mit den „Stuttgarter Nachrichten“.





Stuttgart - Zieht Fritz Kuhn leicht die ­Augen zusammen, weiß man: Der nächste Satz wird knapp und eher scharf ausfallen. Am Dienstagvormittag zeigte sich Stuttgarts Oberbürgermeister jedoch ausnehmend entspannt – der Grünen-Politiker freute sich, „wie schon 2014!“ über das aus „wunderbare Ergebnis“ einer aktuellen Studie zum bundesweiten Städteranking.

Nirgendwo in Deutschland werden so ­viele kulturelle Angebote gemacht wie in Stuttgart. Platz eins bei der Kulturproduktion sichert Baden-Württembergs Landeshauptstadt denn auch zum ­dritten Mal in ­Folge nach 2012 und 2014 den Spitzenplatz im Ranking deutscher Kulturmetropolen. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag ­offiziell vorgestellten Studie des Hambur­gischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) und der Privatbank Berenberg.

OB Kuhn: „Elementar für eine gute Stadtentwicklung“

„Was hier in der Spitze und in der Breite geboten wird“, freut sich Kuhn, „stößt weit über die Stadt und die Region hinaus auf Anerkennung, ja Begeisterung. Einzigartig ist die Dichte an kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen: Bei Tanz und Ballett, Theater, Oper, klassischer Musik, Jazz, ­Literatur, Kunst, Varieté, Clubs und vielem mehr.“ Und der OB ergänzt: „Kultur ist­ ­elementar für eine gute Stadt-Entwicklung. Das Ergebnis erfüllt mich deshalb mit ­Freude und wird uns weiter Ansporn sein. Denn die Stadt und ihre Bürger müssen sich im Kulturangebot wiederfinden und brauchen die Kultur als Anstoß und Korrektiv. Das wissen gerade auch Stuttgarter Unternehmen, die sich vielfältig kulturell ­engagieren.“

Seit Jahren verzeichnet Stuttgart steigende Übernachtungszahlen, Tourismus, früher eher ausschließlich mit Städten wie ­Hamburg, München und Berlin in Verbindung gebracht, ist ein wichtiger Faktor ­geworden. Zahlt sich hier die Investition in Kulturagebote aus? „Die Kulturwirtschaft“, sagt Hans-Walter Peters, Sprecher der ­persönlich haftenden Gesellschafter von ­Berenberg, „ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein bedeutender Treiber für die dynamische Entwicklung einer Stadt.“ Und er ergänzt: „In Städten wird Kultur geschaffen und erlebt. Sie zieht vor allem hoch­qualifizierte und kreative Menschen an und ist auch ein wichtiger Entscheidungs­parameter bei der Wahl des Wohn- und Arbeitsortes.“ Peters’ Fazit: „Die Kulturwirtschaft beeinflusst die Position von ­Städten im Wettbewerb.“

Das Hamburgische WeltWirtschafts­Institut sieht die Kulturwirtschaft in den 30 größten deutschen Städten als „bedeutenden“ Arbeitgeber. „In den vier deutschen Millionenstädten sind derzeit in Berlin 5 Prozent, in Hamburg 5,1 Prozent, in Köln 5,9 Prozent und in München 7,0 Prozent der ­sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig angesiedelt – Tendenz steigend.“ Auch in diesem Vergleich überrascht Stuttgart – und liegt mit 7,6 Prozent bundesweit an der Spitze.

Kultusministerin Susanne Eisenmann: „Offene Türen für frühe Kulturerfahrungen“

Stuttgart im Ranking der deutschen ­Kulturmetropolen ganz vorne – das freut auch die langjährige Stuttgarter ­Kultur­bürgermeisterin und jetzige baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). „Dieses tolle Ergebnis“, sagt Eisenmann auf Anfrage, „unterstreicht die Richtigkeit und Nachhaltigkeit unserer Investitionen in die ganze Vielfalt ­­kultu­reller Angebote und belegt zugleich die ­herausragende Attraktivität der Metro­polregion Stuttgart insgesamt.“ Eisenmann verweist zugleich auf einen aus ihrer Sicht „ganz zentralen Punkt“: „Persönlich freue ich mich auch ganz besonders über die ­Hinweise auf die Qualitäten im Bereich ­Bibliotheken und Theater, bieten sich doch dadurch im ganzen Kreislauf von der ­Vorschul- bis zur Hochschulbildung weit ­offene Türen für frühe und nachhaltige ­Kulturerfahrungen.“

HWWI-Expertin Dörte Nitt-Drießelmann fasst die Ergebnisse für Stuttgart so zusammen: „Ob bei den laufenden Aus­gaben für Bibliotheken (Platz 1), bei der Zahl der Plätze in Opern und Theatern (Platz 1) oder im Hinblick auf die Theaterbesucher (Platz 2) – Stuttgart erzielt wieder Top-Platzierungen.“