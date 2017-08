Kulturhaus in Kornwestheim Restaurant im K wird fortgeführt

Von ww 11. August 2017 - 17:18 Uhr

Der Gemeinderat hat sich zur Sondersitzung getroffen. Die gute Botschaft: Das Restaurant im Kulturhaus K wird fortgeführt trotz Insolvenz. Im Gemeinderat gibt es auch Kritik.

Kornwestheim - Das Restaurant „Applaus“ im Kulturhaus K bleibt so lange in Betrieb, bis ein Nachfolger gefunden worden ist. Das hat der Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sondersitzung beschlossen. „Die Verwaltung wurde beauftragt, über die Sommerpause die Gespräche mit den Interessenten weiterzuführen. Diese werden sich im September im Gemeinderat vorstellen.“ Mit diesen dürren Worten fasst Eva Wiedemann, Pressesprecherin der Stadt, das Ergebnis der Sitzung zusammen, zu der OB Ursula Keck den Gemeinderat Hals über Kopf für Donnerstagabend einberufen hatte.

Am Montagabend hatte sie die Einladungen per E-Mail verschickt, nachdem bekannt geworden war, dass „Applaus im K“ Insolvenz angemeldet hatte. Es drohte ein Leerstand im früheren Parkrestaurant, denn die Stadt Kornwestheim hatte den Pächtern Fred Oed und Ralph Wagner fristlos zum 15. August gekündigt, allerdings gehofft, dass sie weitermachen, bis die Stadt einen Nachfolger gefunden hat. Insolvenzverwalter Matthias Lehr ist am Mittwoch schließlich auf den Wunsch der Stadt eingegangen, den Betrieb fortzuführen.

Im Gemeinderat gab’s dem Vernehmen nach durchaus kritische Nachfragen zum Agieren der Stadtverwaltung. So habe man wissen wollen, ob eine Vermarktung des K wirklich mit Verwaltungsmitarbeitern erfolgreich sein könne oder ob es nicht doch Kräfte aus der Branche brauche. Fehlende Belegung hatten die Pächte als Hauptgrund für die Pleite angegeben.