Kulturfestival in Ditzingen Keine Sommerferien ohne Zeltcafé

Von fk 15. August 2017 - 17:28 Uhr

Langeweile in der unterrichtsfreien Zeit? Das war für einige Jugendliche vor 25 Jahren keine Option. Es entstand ein Festival, das jedes Jahr auch mit Prominenz lockt.





Ditzingen - Das Zeltcafé hat sich in den vergangen 25 Jahren gewandelt – und ist doch gleich geblieben. Seit jeher findet die mehrtägige Kulturveranstaltung in den Großen Ferien statt. Schließlich hat es gerade seinen Ursprung darin, dass sich junge Ditzinger zusammenschlossen. Sie wollten ihren Beitrag zur Belebung der veranstaltungsarmen Zeit leisten – wenn sonst schon nichts für sie im Ort geboten war.

Wenn am Freitag das Zeltcafé auf dem Festplatz beginnt, dann ist vieles gleich wie in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten: Das Hoffen, dass das Wetter mitmacht, das bunte Programm aus Musik, Kabarett und kulinarischem Event. Und doch ist vermutlich auch ein Erfolgsfaktor, dass die im Verein organisierten und mit dem SPD-Kulturpreis ausgezeichneten Macher keine Erwartungshaltung bedienen. Das gilt auch beim kulinarischen Angebot: „Es gibt jeden Tag etwas anderes“, sagt Birgit Schwinge vom Organisationsteam, „das unterscheidet uns auch von einem Straßenfest“. Dass das „Maultaschenmassaker“ zum wiederholten Mal durch die „Spätzleschlacht“ ersetzt wird, ist ebenfalls eine bewusste Entscheidung der Veranstalter, mal etwas anderes machen zu wollen. Das „Maultaschenmassaker“ hatte Kultstatus – aber wer sagt denn, dass sich das Angebot der fünf Spätzlesvarianten nicht auch etabliert – oder aber die Maultaschen zurückkehren? Das hängt nicht unerheblich von den Ehrenamtlichen ab. „Es muss uns Spaß machen“, sagt Schwinge. Abends sind bisweilen 20 Ditzinger und ehemalige Ditzinger im Einsatz, denn an guten Abenden zählen sie schon mal 300 Gäste.

Programm für alle Generationen

Die kommen nicht nur des Biergartens und des Essens wegen. Schon immer stellten die Zeltcafé-Macher ein Programm zusammen, das alle anspricht: Freunde der Musik ebenso wie die der Lesung und des Kabaretts. In diesem Jahr spielt das Hamburger Akustik-Punk Quartett Liedfett. In der Woche darauf kommen Hansen und Paul Hoepner. Sie radelten mit dem Rad von Berlin nach Shanghai. Außerdem ist der Kabarettist Klaus Birk zu Gast.

Auch das Programm stellen die Organisatoren gemeinsam zusammen. Doch letztlich ist es nicht nur eine Frage der Mischung, sondern auch des Budgets. Manchem Wunschkandidaten haben sie nicht zusagen können, nachdem ihnen dessen Gage genannt worden war. Aber wer kommt, dem gefällt’s ganz offensichtlich. Harry Rowohlt etwa soll nach der Lesung noch lange geblieben sein. Und der Radio-Moderator und Buchautor Matthias Holtmann ist tags darauf zum Frühstück gekommen, erzählt Schwinge.

Mehr Professionalität, nicht weniger Charme

Sie seien mit den Jahren professioneller geworden in Bezug auf die Logistik, in der Küche und hinter der Theke, sagt Schwinge. Dem Charme des Festes hat das keinen Abbruch getan. Ehemalige Ditzinger kommen immer wieder, bisweilen sogar mit der Familie zum Campingurlaub. Zwischendurch hat das Festival in der Glemsaue mal den Standort gewechselt, aber nach anfänglicher Skepsis hat der aktuelle Platz sich bewährt, weil er den Machern hinter den Kulissen mehr Platz biete, bekräftigt Schwinge die Erfahrungen der ersten Jahre nach dem Umzug.

Am Standort in der Glemsaue wird sich also nichts ändern, an der Größe der Veranstaltung auch nicht. „Wir hoffen, dass es weiter läuft und uns nicht die Leute nicht ausgehen“, sagt Schwinge. In dieser Sorge um die Helfer unterscheidet sich das Zeltcafé nicht von anderen Veranstaltungen.