Kultur in Stuttgart Zehn Geheimtipps für die Stuttgartnacht

Von red/kat 13. Oktober 2016 - 14:31 Uhr

70 verschiedene Orte erwarten die Besucher der Stuttgartnacht am Samstag. Bei so viel Auswahl an kulturellem Programm fällt die Entscheidung schwer – deshalb haben wir unsere zehn Geheimtipps für Sie zusammengestellt.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Stuttgarts Kulturszene ist lebendig, bunt und vielfältig – das beweist sie einmal mehr bei der Stuttgartnacht. 70 Live-Clubs, Bühnen und besondere Orte nehmen in diesem Jahr an der Veranstaltung teil. Von 19 bis 2 Uhr nachts präsentieren sie Ausstellungen, Filme, Shows, Konzerte und Stadtführungen der besonderen Art.

Mehr zum Thema

Neu in diesem Jahr: Der reguläre öffentliche Nahverkehr bringt die Nachtschwärmer von einem der vielen Veranstaltungsorte zum nächsten.

Wem bei so viel Auswahl die Entscheidung schwer fällt, für den haben wir in unserer Bildergalerie zehn Geheimtipps parat. Weitere Infos finden Sie, wenn Sie den entsprechenden Links folgen. Klicken Sie sich durch.