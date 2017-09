Kultur-Fest in Ludwigsburg Afrikatage mit Markt und Trommelshow

Von jui 27. September 2017 - 18:43 Uhr

Bereits zum achten Mal finden die Afrikatage in Ludwigsburg statt. Foto: privat

Die Afrikatage beginnen am Freitag, 29. September. Diskussionsrunden, ein Afrikamarkt auf dem Marktplatz und Auftritte von Bands stehen auf dem Programm.

Ludwigsburg - Rund zehn Veranstaltungen an verschiedenen Orten in Ludwigsburg beschäftigen sich von diesem Freitag, 29. September, an mit dem afrikanischen Kontinent: Die Afrikatage Ludwigsburg finden bereits zum achten Mal statt und dauern in diesem Jahr bis zum 6. Oktober. Los geht es mit einem Global Lunch am Freitag von 11 Uhr an im kleinen Saal des Kulturzentrums. Dies sei ein „internationaler Austausch zu Frauen in Führungsrollen“, schreibt die Stadtverwaltung.

Benefizkonzert in der Friedenskirche

Am Montag steht dann die Politik im Mittelpunkt: Im Rathaus tauschen sich Rathausvertreter zur Entwicklungszusammenarbeit zwischen einzelnen Kommunen aus, der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried hält eine Ansprache. Musikalisch wird es von 19 Uhr an, dann findet in der Friedenskirche ein Benefizkonzert zugunsten des westafrikanischen Landes Burkina Faso statt. Der Eintritt ist frei. Am Freitag beschäftigt sich ein Fachforum der Evangelischen Hochschule mit dem Thema.

Afrikamarkt auf dem Marktplatz

Der Afrikamarkt auf dem Marktplatz bildet am Samstag kommender Woche, 6. Oktober, dann den Abschluss der Ludwigsburger Afrikatage. Zu sehen ist unter anderem eine Trommelshow von Musikern aus dem Senegal. Der Afrikamarkt dauert von 11 bis 17 Uhr.