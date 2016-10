Kürbis-Schnitzen im Blühenden Barock Mega-Grusel: die größte Halloween-Laterne der Welt

Von pho 30. Oktober 2016 - 18:32 Uhr

Pünktlich zu Halloween schnitzt ein Gemüse-Züchter aus Bonn aus dem mehr als 1000 Kilogramm schweren Riesen-Kürbis im Blühenden Barock in Ludwigsburg eine Laterne.





Ludwigsburg - Rund um Udo Karkos häufen sich die Schnipsel vom Fleisch des größten Kürbisses der Welt. Am Sonntag und Montag schnitzt er dem 1190,5 Kilogramm schweren Brummer im blühenden Barock in Ludwigsburg ein Geistergesicht. Von innen heraus leuchtet bereits eine Malerlampe durch die Zähne und ein Auge. „Das wird die größte Halloween-Laterne der Welt“, kommentiert der Gemüse-Züchter aus Bonn. Er schätzt, dass er 16 Stunden daran schnitzen muss. Zur Dämmerung am Sonntag ist er noch nicht fertig. Viele Besucher bleiben bei schönem Herbstwetter stehen und beobachten ihn. Bis zum 6. November wird der Riesen-Kürbis im Blüba ausgestellt. An diesem Tag findet das Kürbis-Schlachtfest statt, wo Züchter das begehrte Saatgut der Gewinner-Kürbisse kaufen können.

