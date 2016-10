Künstler-Kollektiv Stadtlichters Eine neue Fan-Hymne für den VfB Stuttgart

Von pho 21. Oktober 2016 - 12:47 Uhr

Das Künstler-Kollektiv Stadtlichters beim Interview mit Regio TV.Foto: Facebook/@Stadtlichters

Das Stuttgarter Hip-Hop-Kollektiv Stadtlichters hat eine neue Fan-Hymne für den VfB Stuttgart produziert. Das vielgeklickte Video ist jedoch nur der Anfang, denn die Gruppe hat Größeres vor.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat eine neue Fan-Hymne. Das Stuttgarter Hip-Hop-Kollektiv Stadtlichters hat sie geschrieben, seit Donnerstagabend ist das Video dazu online und wurde auf deren Facebook-Seite bereits über 75 000 Mal angeschaut (Stand Freitagmittag).

Der Titel des Liedes ist auch das Motto des Vereins: „Furchtlos und treu“, im Song gibt es lobenden Sprechgesang auf den Lieblingsverein, immer wieder unterbrochen durch kurze Aussagen von Fans, die dem Rap-Kollektiv Interviews gegeben haben. Für mehr Glamour sorgt ein Sample des Bond-Songs „Licence to Kill“ von Gladys Knight, das unter den Rap gelegt ist. Hier das Video:

Die Hip-Hop-Gruppe „Stadtlichters“ ist ein 2016 gegründetes musikalisches Kollektiv aus Stuttgart, bestehend aus den Künstlern Smoke T, Belle, Pyrin, DJ Sauerei und Loki. Nach ihrer Liebeserklärung an die Stadt Stuttgart mit dem Song „Kesselkinder“ folgt nun also die Hymne an den Lieblingsverein. „Unsere Idee war, dass wir krasse Fans interviewen, die schon lange dabei sind, die auch interessante Geschichten zu erzählen haben“, erzählte der Künstler Smoke T in einem Interview, das er Regio TV gab.

Aus den Interviews mit den Fans bastelten die Künstler kurze Videos, die sie auf ihrer Facebook-Seite teilten – inklusive Countdown zur Fan-Hymne. Dass der Song so gut ankommt, hat die Macher überrascht: „Es schlägt Wellen, das ist unglaublich“, sagt Smoke T.

VfB-Fans dürften DJ Sauerei und Smoke T ein Begriff sein: Die beiden legen seit etwa einem Jahr bei jedem Heimspiel des VfB Stuttgart in der A-Block-Lounge der Mercedes-Benz-Arena Musik auf.

Die VfB-Hymne soll nicht der letzte Song des Künstler-Kollektivs bleiben. In unterschiedlichen Konstellationen wollen die fünf Musiker weitere Projekte starten. „Unser Ziel ist es, eine komplettes Album daraus zu machen“, sagt Pyrin.