Künftiger US-Präsident Trump will auf Gehalt verzichten

Von red/AP 14. November 2016 - 08:12 Uhr

Donald Trump ist nicht auf das Präsidentengehalt angewiesen.Foto: AP

Der künftige US-Präsident will auf sein Gehalt in Höhe von 400.000 US-Dollar verzichten. Das erklärte er in einem Fernsehinterview.

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach seinem Amtsantritt auf sein Gehalt verzichten. In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des TV-Senders CBS erklärte er, dass er gar nicht wisse, wie viel Staatsoberhäupter verdienten. Er wisse aber, dass er von Rechts wegen einen Dollar annehmen müsse. Über den Rest sagte der Milliardär: „Ich werde das Gehalt nicht nehmen.“

US-Präsidenten bekommen ein Jahressalär von 400 000 Dollar.