Küchenbrand in Ludwigsburg 100 000 Euro Schaden wegen Pommes

Von red/pho 28. August 2017 - 15:09 Uhr

Die Feuerwehr Ludwigsburg löscht den Brand mitten in der Nacht gegen 3.25 Uhr. Foto: dpa

Die nächtliche Zubereitung von Pommes Frites geht in Ludwigsburg daneben und in der Küche bricht ein Brand aus. Die Feuerwehr rückt mit 21 Leuten aus. Nur der Schaden ist enorm.

Ludwigsburg - Ein Sachschaden von rund 100 000 Euro ist die Folge eines Küchenbrandes, der sich am Montag gegen 03.25 Uhr in der Wohnung eines Hauses an der Leonberger Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Mutmaßlich bei der Zubereitung von Pommes brach in der Küche ein Brand aus, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wie die Polizei berichtet.

19 Jahre alter Bewohner alarmiert Feuerwehr

Ein 19 Jahre alter Bewohner alarmierte die Feuerwehr Ludwigsburg, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausrückte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten weitere Bewohner die Wohnung bereits verlassen, weil sie durch den Alarm von Rauchmeldern geweckt worden waren. Im Haus trafen die Einsatzkräfte auf weitere schlafende Bewohner, die geweckt und in Sicherheit gebracht wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und nach durchgeführten Belüftungsmaßnahmen wieder abrücken.

Alle Personen blieben unverletzt und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.