Kubas Ex-Präsident Fidel Castro ist tot. Der letzte große Revoluzzer

Von Markus Brauer 26. November 2016 - 15:33 Uhr

Er war der am längsten regierende Staatschef des 20. Jahrhunderts. Jezt ist Fidel Castro, Kubas Maximo Lider, mit 90 Jahren gestorben. Was von seiner Revolution bleibt, ist ungewiss.





Havanna - Der Bart des „Maximo Lider“ – des größten Führers – war schon vor langer Zeit grau geworden. 47 Jahre stand Fidel Alejandro Castro Ruz – so sein bürgerlicher Name – unangefochten an der Spitze des kubanischen Staates. Damit war er der am längsten regierende Herrscher des 20. Jahrhundert. Am Freitagabend starb der am 13. August 1927 im kubanischen Birán geborene Berufsrevolutionär im Alter von 90 Jahren in Havanna, wie sein Bruder und Staatspräsident Raúl Castro im staatlichen Fernsehen bekanntgab.

Fidel Castro trotzte während seiner Regierungszeit zehn US-Präsidenten. Auch nach seinem krankheitsbedingten Rückzug 2006 bestimmte er als graue Eminenz im Hintergund die Geschicke des sozialistischen Kuba weiter mit. International wurde Fidel Castro als „Figur von historischer Bedeutung“ und Symbol einer ganzen Ära gewürdigt. Exil-Kubaner nannten ihn dagegen einen Diktator, der Oppositionelle unterdrücken und hinrichten ließ. Vor allem in den USA bejubelten viele von ihnen die Nachricht von Castros Tod.

Fidels Leiche wird verbrannt

Die Leiche soll nach Angaben seines Bruders Raúl verbrannt werden. Das sei der Wunsch Fidels gewesen. Der kubanische Staatsrat ordnete bis zum 4. Dezember Staatstrauer an, wie die Zeitung „Juventud Rebelde“ am Samstag online berichtete. Die sterblichen Überreste sollen zunächst am Montag und Dienstag zum monumentalen Denkmal für den Nationalhelden José Martí in Havanna gebracht werden. Dort sollen die Kubaner Abschied von Fidel Castro nehmen können. In Havanna soll am Dienstag eine Massenkundgebung auf dem Revolutionsplatz stattfinden.

Anschließend soll die Urne mit der Asche in einem viertägigen Trauerzug über verschiedene Ortschaften zur 900 Kilometer von Havanna entfernten Stadt Santiago de Cuba gebracht werden. Eine weitere große Trauerzeremonie ist am kommenden Samstag nach Ankunft der Urne in Santiago de Cuba geplant. Am Sonntag, dem neunten Tag der Staatstrauer, soll dort dann die Beisetzung auf dem Friedhof Santa Ifigenia stattfinden.

Der Letzte seiner Art

In seinen letzten Lebensjahren war es einsam um ihn geworden. Fidel Castro war der Letzte seiner Art. Der letzte noch lebende kommunistische Alleinherrscher, der letzte der großen Revolutionäre, die anderswo von ihren Völkern schon längst verjagt worden waren. Eiserne Disziplin, harte Arbeit und ein unerbittlicher Kampfgeist hatten den ehemaligen Jesuitenschüler geprägt.

Schon oft wurden seine letzten Tage vorausgesagt – wie im August 1994, als Tausende seiner Landsleute die Karibikinsel mit Booten in Richtung Florida verließen. Doch Fidel Castro hatte es immer wieder verstanden, Niederlagen in Siege zu verwandeln. Selbst als sein Lebenswerk unübersehbare Auflösungserscheinungen zeigte, wirkte der rote Caudillo ungebrochen, wenn auch müde. „Auch Marathonläufer“, sagte er einmal, „werden manchmal müde, und ich bin schon einen langen revolutionären Marathon gerannt“.

Berüchtigt waren seine stundenlangen Ansprachen

Castro war eine starke, machtbewusste und charismatische Persönlichkeit – rigoros in seinem Handeln, autoritär in seinen Entscheidungen. Berüchtigt waren seine Ansprachen, die auch mal fünf Stunden und mehr dauern konnten.

Seine Integrität und sein Charisma konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein politisches Lebenswerk gescheitert ist. Den meisten Kubanern ist klar, dass der sogenannte Castrismo ohne seinen Patriarchen nicht überleben wird. Realitätsverlust und Altersstarrsinn schützten den Berufsrevolutionär davor, sich das ganze Ausmaß seines Scheiterns einzugestehen. „Ich habe genauso wenig eine andere Wahl wie die ersten Christen“, begründete er sein starres Festhalten am Kommunismus. „Vielleicht werde ich auch von Löwen gefressen.“

Undenkbar, dass Kubas „Maximo Lider“, wie Castro sich am liebsten von seinen Landsleuten nennen ließ, je ans Aufhören dachte. „Wir Revolutionäre gehen nie in Pension“, beantwortete er Fragen nach seinem Rücktritt. Mit der Bewegung des 26. Juli (M-26-7) war er 1959 die treibende Kraft der kubanischen Revolution gegen den Diktator Fulgenico Batista. Doch im Februar 2008, zwei Jahre nach einer schweren Darmoperation, musste Fidel der Große das Präsidentenamt an seinen 79-jährigen Bruder Raul ab.

2010 Abscheid von allen politischen Ämtern

2010 trat er auch von seinem letzten offiziellen Amt als Erster Parteisekretär ab. Seit dem Rücktritt zeigte er sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Bei der Parlamentswahl im Februar 2013 gab er erstmals seit seiner Erkrankung wieder in einem öffentlichen Wahllokal seine Stimme ab.

Im Januar 2014 trat der schon oft Totgesagte bei einer Kunstausstellung erstmals nach neun Monaten wieder öffentlich auf. In seinen letzten Lebensjahren widmete sich Castor dem Schreiben und empfing hin und wieder Persönlichkeiten aus aller Welt.