KSK musik open in Ludwigsburg James Blunt und Scorpions gebucht

Von sada 17. November 2017 - 17:23 Uhr

Eigentlich singt James Blunt meist Balladen über Liebe und Herzschmerz. Er hat aber auch Humor und unterhält sein Publikum mit Witz und Schlagfertigkeit. Foto: KEYSTONE

Neu auf der Programmliste der KSK music open sind James Blunt und die Scorpions. Zuvor haben Dieter Thomas Kuhn und Freundeskreis zugesagt, im kommenden Sommer bei den im Residenzschloss zu spielen.

Ludwigsburg - Bei den KSK Music Open 2018 sind die Scorpions und James Blunt mit dabei. Das hat der Veranstalter jetzt bekannt gegeben. Rund 50 Jahre ist es her, dass die Scorpions erstmals in einem klapprigen roten VW Bus über die Dörfer zogen, um in Kneipen, Garagen oder Hinterhöfen in Niedersachsen ihr Equipment auszupacken. Später folgten Auftritte weltweit in großen Stadien. Titel wie „Wind of change“ oder „Rock you like a hurricane“ sind Evergreens. Am 27. Juli rockt die Formation im Ludwigsburger Residenzschloss.

Mehr zum Thema

Auch Dieter Thomas Kuhn und Freundeskreis stehen auf dem Programm

Auch James Blunts Lieder sind Dauerbrenner im Radio. Der Durchbruch gelang dem Singer-Songwriter 2005 mit „You’re beautiful“. Am 29. Juli ist der charismatische Brite zu Gast in Ludwigsburg.

Auf dem Programm der achten Runde der KSK Music Open stehen bisher zudem der Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn, ein klassisches Konzert in Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen und die amerikanische Folk-Sängerin Joan Baez. Auch die Hip-Hop-Combo Freundeskreis ist dabei. Deren Protagonisten Max Herre, Don Philippe und DJ Friction, die zwischenzeitlich Solokarrieren gestartet haben, sind nun wieder vereint und haben dieses Jahr das Album „Die Quadratur des Kreises“ herausgebracht. Damit kommen sie 2018 in die Barockstadt.

Tickets gibt es unter www.ticket.eventstifter.de. Mehr Informationen sind auf der Homepage der KSK music open zu finden unter www.ksk-musicopen.