VfB Stuttgart bei Union Berlin Liveticker: Gerechte Punkteteilung an der Spree

Von red 20. November 2016 - 15:22 Uhr

Der VfB Stuttgart jubelt über das 1:0 bei Union Berlin.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart gastierte am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga bei Union Berlin. Beide Mannschaften streben den Aufstieg an und teilten sich am Ende die Punkte. Hier gibt es das Duell im Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag um 13.30 Uhr bei Union Berlin gastiert, geht es für den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga zum Duell mit dem Mitfavoriten auf den Aufstieg - und zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Spieler und Trainer Jens Keller. Dieser ist mittlerweile Coach beim Hauptstadt-Klub und hält das Team nach vielen Jahren in der Zweitliga-Spitze auch in dieser Saison auf Kurs. Zuletzt allerdings musste das Team etwas abreißen lassen und auch den VfB an sich vorbeiziehen.

Hier gibt es die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart im Liveticker zum nachlesen.