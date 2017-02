Kriminalität Tragödien in Familien

Von Barbara Czimmer-Gauss 19. Februar 2017 - 15:53 Uhr

Die Polizei musste mehrmals wegen Familientragödien ausrücken.Foto: dpa

In der jüngsten Vergangenheit haben sich in Stuttgart und der Region vier Familientragödien ereignet. Dabei kamen sechs Opfer ums Leben, zwei der mutmaßlichen Täter nahmen sich selbst das Leben.

Stuttgart - Am 8. Juni 2016 ist ein 46 und 50 Jahre altes Ehepaar tot in seinem Wohnhaus in Stuttgart-Mühlhausen gefunden worden. Beide kamen durch Stichverletzungen ums Leben, die Polizei ging von einem Ehedrama aus. Der 50-Jährige soll zunächst seine Frau, dann sich selbst getötet haben. Das Ehepaar hinterließ zwei Kinder, damals im Alter von neun und zwölf Jahren.

Am 18. Oktober 2015 soll ein 52-Jähriger im Stuttgarter Stadtteil Riedenberg seinen 16 Jahre alten Sohn sowie die 43-jährige Mutter des Jungen umgebracht haben. Der Mann hatte daraufhin die Polizei selbst verständigt und die Tat gestanden haben. Danach hatte der Mann versucht, sich das Leben zu nehmen.

Am 17. August 2015 soll ein 48-Jähriger seiner 78-jährigen Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Esslingen mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Die Frau erlag später ihren Verletzungen, der mutmaßliche Täter nahm sich das Leben.

Am 18. September 2015 soll ein 66-Jähriger seine 61-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung der beiden in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) getötet haben. Danach stellte sich der Ehemann der Polizei und gestand die Tat.

Am 14. März 2015 soll ein 61-jähriger Mann seine schwerkranke Mutter mit einem Kissen erstickt haben. Der Mann hatte mit der 88-Jährigen in einer Wohnung in Esslingen gelebt und versuchte nach der Tat, sich das Leben zu nehmen.