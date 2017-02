Kreis Rottweil Joggerin angegriffen - 23-Jähriger unter Tatverdacht

Von red/dpa 19. Februar 2017 - 17:44 Uhr

In Schiltach wurde eine Joggerin angegriffen.Foto: dpa

Verbrechen im Kreis Rottweil: Eine Joggerin ist am Sonntagvormittag in der Nähe von Schiltach angegriffen worden. Die Hintergründe.

Schiltach - Eine Joggerin ist am Sonntagvormittag in der Nähe von Schiltach (Kreis Rottweil) angegriffen worden. Die Frau wurde von dem Täter am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler fahnden nach einem 23-Jährigen, der sich den Angaben zufolge nach dem Überfall bei seinen Angehörigen gemeldet und Suizidabsichten geäußert haben soll.

Die Frau mittleren Alters - genauere Angaben wollte die Polizei nicht machen - sei an der Bundesstraße 462 unterwegs gewesen, als sie überfallen wurde.

Hinweise auf Parallelen zu der im Herbst getöteten 27 Jahre alten Joggerin aus Endingen bei Freiburg gebe es derzeit nicht, hieß es. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt.

Der Tatverdächtige wird als etwa 173 Zentimeter groß mit hellblonden Haaren und Stoppelbart beschrieben. Er war nach Polizeiangaben mit einem grauen Kleinwagen unterwegs.