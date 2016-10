Kreis Reutlingen Unfall mit vier Autos fordert vier Verletzte

Von red/dpa 24. Oktober 2016 - 07:59 Uhr

Vier Verletzte und eine Sachschaden in Höhe von rund 46.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit vier Autos, der sich am Sonntagnachmittag in Lichtenstein im Kreis Reutlingen ereignet hat.





Lichtenstein - Bei einem Unfall bei Lichtenstein (Kreis Reutlingen) sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war zunächst ein vermutlich betrunkener 35-jähriger Fahrer eines Ford Transit gegen 17.30 Uhr in einer Kurve von der Spur abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort streifte er demnach einen Rover sowie einen Alfa Romeo und prallte anschließend frontal in einen Chrysler.

Der 40-jährige Fahrer des Chrysler und seine Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren seien bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden, auch der Unfallverursacher habe Verletzungen erlitten. Die Polizei ordnete bei dem 35-Jährigen einen Bluttest an. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 46.000 Euro.