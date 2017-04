Kreis Reutlingen Fünf Schwerverletzte bei Unfall auf B312

Von red/ots 28. April 2017 - 22:30 Uhr

Ein 84-jähriger Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und streift zunächst einen Lkw, danach prallt er frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Fünf Menschen werden dabei schwer verletzt.





Reutlingen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr auf der B312 zwischen Lichtenstein-Unterhausen und Pfullingen- Süd auf Höhe des Gewanns Aischbach gekommen. Ein 84-jähriger Fahrer eines Audi A3 fuhr von Unterhausen in Richtung Reutlingen und kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte er einen entgegenkommenden Lkw am linken Fahrzeugeck und stieß anschließend frontal mit einem dahinter fahrendne VW Polo zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo etwa fünf Meter zurückgeschoben. Der Audi-Fahrer sowie die 47-Jährige im VW und ihre drei auf der Rückbank sitzenden Mitfahrerinnen im Alter von 12 und 17 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Eine 17- Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nur leichte Verletzung erlitt der 47-jährige Beifahrer Polo Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrschaos nach Unfall

Die beiden Pkw sind schrottreif, der Lastwagen wurde leicht beschädigt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 7000 Euro. Der Rettungsdienst war mit einer Vielzahl von Kräften und unter anderem auch einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Pfullingen war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Die B 312 musste zwischen Unterhausen und Pfullingen-Süd / Einmündung Klosterstraße bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung war zunächst über die Roßwagstraße eingerichtet. Nachdem sich in Richtung Unterhausen ein Rückstau im Ursulabergtunnel bildete, der sich nur äußerst zäh auflöste, musste auch dieser gegen 17.20 Uhr gesperrt und die örtliche Umleitung entsprechend ausgedehnt werden.