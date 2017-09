Kreis Reutlingen Autofahrer fährt auf Böschung und gegen Bäume - tot

Von red/dpa 27. September 2017 - 18:51 Uhr

Ein Mann ist im Kreis Reutlingen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 76 Jahre alter Mann ist im Kreis Reutlingen ums Leben gekommen, als er mit seinem Auto eine Böschung hinauffuhr und dann gegen einen Baum prallte.

Pliezhausen - Nach der Fahrt auf eine Böschung und dem anschließenden Zusammenprall mit mehreren Bäumen ist ein Autofahrer am Mittwoch in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Warum der 76-Jährige von der Bundesstraße abkam und die Böschung hinauffuhr, konnte die Polizei am Mittwoch zunächst nicht sagen. Der Wagen des Mannes entwurzelte mehrere Bäume und wurde auf die Straße zurückgeschleudert, wo er quer auf der Straße zum Stehen kam. Weil er eingeklemmt war, musste der Verunglückte von der Feuerwehr befreit werden. Er starb noch am Unfallort.