Kreis Ravensburg 82-Jähriger nach Schuss auf Bekannte festgenommen

Von red/dpa 13. September 2016 - 16:12 Uhr

Ein zufällig vorbeikommender Polizist konnte Schlimmeres verhindern.Foto: dpa

Ein 82-Jähriger soll auf seine 91-jährige Bekannte geschossen und anschließend mit der Waffe auf sie eingeschlagen haben.

Bad Wurzach - Ein 82-Jähriger steht nach einem Schuss auf eine 91 Jahre alte Bekannte unter Mordverdacht. Er soll die Frau am Sonntagnachmittag bei einem Streit auf einem Parkplatz in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) mit einer Waffe angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in ihrem Auto von dem Schuss im Nacken getroffen. Sie konnte das Fahrzeug verlassen, doch der Tatverdächtige folgte ihr und schlug mit dem Griffstück der Waffe auf die am Boden liegende Frau ein.

Mehr zum Thema

Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter nahm den Beschuldigten fest. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei stabil, berichtete die Polizei weiter. Der 82-Jährige kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Schusswaffe besaß er nach Angaben der Beamten als Sportschütze legal.