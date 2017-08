Kreis Rastatt Ausgebüxtes Känguru wieder eingefangen

Von red/dpa 31. August 2017 - 20:45 Uhr

Ein unternehmungslustiges Känguru war in Forbach ausgebüxt. Foto:

Ein ausgebüxtes Känguru ist wieder wohlbehalten in sein Gehege in in Forbach gebracht worden. Das Beuteltier war am Mittwoch ausgebrochen und vor einem Autofahrer über die Straße gehüpft.

Forbach - Einen Tag nach seinem Verschwinden ist ein ausgebüxtes Känguru wieder in seinem Gehege im Schwarzwaldort Forbach (Kreis Rastatt). Nach Angaben der Polizei wurde das unternehmungslustige Beuteltier am Donnerstagnachmittag in der Nähe entdeckt. Nachdem ein Tierarzt das Wallaby-Känguru betäubt hatte, wurde es wohlbehalten zurückgebracht. Der Exot war am Mittwochmorgen vor einem Autofahrer über die Straße gehüpft. Das zwei bis drei Jahre alte Tier gehört einer Privatperson, seine Haltung ist beim Landratsamt angemeldet.

Bereits Anfang des Monats waren fünf Kängurus aus dem Tierpark Bretten im Kreis Karlsruhe ausgebrochen. Im vergangenen Jahr hielt ein entlaufenes Känguru in Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) die Polizei auf Trab.