Kreis Ludwigsburg Wohnmobil brennt komplett aus

Von red 05. Februar 2017 - 16:32 Uhr

In Remseck am Neckar ist am Samstagabend in Wohnmobil komplett ausgebrannt. Zur genauen Klärung der Ursache wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen.





7 Bilder ansehen

Remseck am Neckar - Ein Wohnmobil ist am Samstagabend in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein Raub der Flammen geworden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, teilte der Eigentümer des Wohnmobils der Rettungsleitstelle in Ludwigsburg mit, dass sein in der Max-Eyth-Straße abgestelltes Fahrzeug brenne.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Der vom Motorraum ausgehende Brand breitete sich schnell auf das gesamte Fahrzeug aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, das Wohnmobil brannte jedoch komplett aus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Momentan wird von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes ausgegangen. Zur genauen Klärung der Ursache wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen.