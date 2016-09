Kreis Ludwigsburg Ungebremst auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Von red 30. September 2016 - 08:02 Uhr

Auf der Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen Enz ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-Jährige ist nahezu ungebremst auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren.





Korntal-Münchingen - Am Donnerstag gegen 22 Uhr ist es auf der Bundesstraße 10 bei Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) zu einem Unfall gekommen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Peugeot Kastenwagens hielt aufgrund einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Vaihingen an der Enz auf Höhe Gemarkung Kallenberg. Ein unmittelbar nachfolgender 31-jähriger Fahrer eines VW Touran fuhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache nahezu ungebremst auf den Peugeot auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge nach rechts in den Grünstreifen gedrängt. Beide Fahrzeuglenker waren zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet und zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Neben dem Rettungsdienst war außerdem die Feuerwehr Korntal-Münchingen vor Ort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bundesstraße etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden, wodurch es zeitweilig zu einem Rückstau kam. Um 01.15 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869 0 in Verbindung zu setzen.