Kreis Ludwigsburg Senior beschädigt Autos mit Messer

Von red/cri 17. Oktober 2017 - 14:49 Uhr

Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Foto: dpa

Zwei junge Frauen beobachten, wie ein Senior in Eglosheim Autos mit einem Taschenmesser beschädigt. Ein Anwohner, der helfen will, bekommt die Tritte des Senior zu spüren.

Ludwigsburg - Mit einem Taschenmesser hat ein 74 Jahre alter Mann zwei geparkte Autos in Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim beschädigt. Wie die Polizei berichtet, beobachteten zwei junge Frauen den zerstörungswütigen Zeitgenossen, der am Sonntag gegen 13.50 Uhr in der Michaelsbergstraße sein Unwesen trieb.

Der Senior lässt auch gegenüber der Polizei seinen Aggressionen freien Lauf