Kreis Ludwigsburg Schwarzfahrer beisst Kontrolleur

Von pho/red 18. Juli 2017 - 14:27 Uhr

Weil er kein Ticket hatte, wurde ein junger Mann in der S-Bahn gegenüber einem Kontrolleur handgreiflich (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Mann wird in der S-Bahn ohne Ticket kontrolliert. Weil er sich nicht ausweisen will, kommt es zu einer Rangelei: Der Schwarzfahrer beisst den Kontrolleur.

Ludwigsburg - Zu einer Rangelei zwischen einem Reisenden und einem Kontrolleur ist es am Sonntagabend in einer S-Bahn Richtung Marbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll der 21-jährige Fahrgast gegen 19 Uhr in der S4 zwischen Ludwigsburg-Favoritepark und Marbach von Fahrkartenprüfern ohne Fahrkarte angetroffen und kontrolliert worden sein. Nachdem er offenbar keine Angaben zu seiner Person machte und sich der Kontrolle entziehen wollte, hielt ihn der 48-jährige Kontrolleur fest.

In Folge dessen zog der Reisende den Fahrkartenprüfer, nach derzeitigem Kenntnisstand, am Ohr und biss ihn in den Bauch. Mit Hilfe der beiden Kollegen des 48-jährigen Kontrolleurs gelang es, den Mann festzuhalten, bis ein Streifenwagen vor Ort war.

Durch den Vorfall erlitt der Kontrolleur unter anderem ein Hämatom im Bauchbereich. Der 21-jährige Tatverdächtige klagte allgemein über Schmerzen sowie einer Schürfwunde an der Stirn und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Auswertungen der in der Bahn befindlichen Kameraaufzeichnungen dauern bislang noch an. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 07 11/87 03 50 entgegen.