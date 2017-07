Kreis Ludwigsburg Rote Ampel missachtet – eine Schwerverletzte

Von red 09. Juli 2017 - 18:48 Uhr

Der Unfall hatte schwer- und leichtverletzte zur Folge. Foto: dpa

Ein Autofahrer missachtet auf der Landstraße zwischen Bietigheim und Sersheim eine rote Ampel und kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Eine Frau wird schwer verletzt.

Bietigheim - Zwischen Bietigheim und Sersheim hat sich am Sonntag gegen 13.04 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1125 an der Kreuzung zur Landesstraße 1141 ereignet. Der 42-jährige Autofahrer eines Ford Focus befuhr die Landesstraße 1125 aus Sersheim kommend und missachtete laut Polizei dabei das Rotlicht an der Ampel. Daraufhin kollidierte er mit einem VW Passat, der sich bereits im Kreuzungsbereich von Großsachsenheim kommend in Richtung Unterriexingen befand.

Mehr zum Thema

Der 46-jährige Fahrer des VWs blieb unverletzt. Seine 39-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Ein sich ebenfalls mit im Fahrzeug befindliches zehnjähriges Kind wurde leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Als weitere Folge des Unfalls ist die Ampelanlage in Fahrtrichtung Sachsenheim beschädigt. Derzeit ist die zuständige Straßenmeisterei vor Ort, um den Schaden zu begutachten und zu beheben. Zum Sachschaden an der Ampelanlage liegen noch keine Angaben vor.