Kreis Ludwigsburg Polizei klärt Einbruchserie auf

Von red 03. November 2017 - 17:03 Uhr

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst (Symbolbild). Foto: dpa

Zwei Männer werden bei ihrem Einbruch in einem Hotel gefilmt. Die Polizei kann die beiden identifizieren. Die Beamten durchsuchen eine Wohnung und entdecken noch mehr Diebesgut.

Ludwigsburg - Nach dem am 18. Oktober verübten Einbruch in ein Hotel am Akademiehof in Ludwigsburg hat die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch zwei Tatverdächtige ermittelt, denen mittlerweile mehrere Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt werden.

Die beiden Männer waren laut Polizei von der Überwachungsanlage des Hotels aufgezeichnet worden und konnten identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die Wohnungen des bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 27-Jährigen und seines 31-jährigen Komplizen am Donnerstag auf richterliche Anordnung durchsucht.

Ermittlungen dauern an

Dabei stellten die Ermittler umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sicher. Darunter vier Tresore, mehrere Geldkassetten, eine Registrierkasse sowie Taschen mit Medikamenten und Einbruchswerkzeug. Nach ersten Überprüfungen konnten verschiedene Gegenstände bereits Einbruchsdiebstählen zugeordnet werden. Darunter das Hotel, die Diakonie- und Sozialstation sowie das DRK Ludwigsburg und eine Musikschule in Bietigheim-Bissingen. Die Ermittlungen zu weiteren sichergestellten Gegenständen dauern an.

Die Tatverdächtigen wurden im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Der Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg hat am Freitag den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den 27-Jährigen beantragten Haftbefehl in Vollzug gesetzt, der 27-Jährige ist nun im Gefängnis. Der 31-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.