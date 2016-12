Kreis Ludwigsburg Polizei fasst Flüchtigen

Von red/loj 29. Dezember 2016 - 06:33 Uhr

Die Polizei gibt Entwarnung für den Kreis Ludwigsburg.Foto: dpa

Die Polizei hat den flüchtigen 26-Jährigen, der aus dem Gefängniskrankenhaus auf dem Hohenasperg entwichen war, wieder aufgegriffen.

Asperg - Ein 26-Jähriger, der am Mittwoch von seinem Ausgang aus dem Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg in Asperg (Kreis Ludwigsburg) nicht zurückgekehrt war, ist am späten Abend gefasst worden. Dies teilte die Ludwigsburger Polizei mit. Der Mann befinde sich zwischenzeitlich wieder im Gefängniskrankenhaus.

Dass der Mann fehlte, war am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr bemerkt worden. Daraufhin hatte die Polizei zur Fahndung auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt.

Nach Polizeiangaben war von dem Mann für die Bevölkerung keine ernsthafte Gefahr ausgegangen. Er sei wegen kleinerer Delikte in Haft und wäre alsbald entlassen worden.