Kreis Ludwigsburg Herrchen angefahren - Hund läuft davon

Die Polizei in Ditzingen bittet Personen, die die französische Bulldogge gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhält, sich unter der Telefonnummer 07156/4352-0 zu melden. Foto: dpa/Symbolbild

Ein 81-Jähriger ist mit seiner französischen Bulldogge in Hemmingen unterwegs, als er von einem Auto angefahren wird. Der Mann stürzt und verletzt sich. Sein Hund büxt bei dem Unfall aus.

Hemmingen - Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.50 Uhr in der Hochdorfer Straße in Hemmingen (Landkreis Ludwigsburg) ist ein betragter Hundebesitzer gestürzt und hat sich verletzt. Sein Hund nahm bei dem Unfall Reißaus.

Laut Polizei überquerte der 81 Jahre alter Fußgänger, der gemeinsam mit seiner französischen Bulldogge unterwegs war, die Straße. Ein herannahender 46-jähriger Opel-Fahrer übersah den Mann vermutlich und stieß mit ihm zusammen. Der Senior stürzte.

Französischen Bulldogge gesucht

Sein Hund rannte nach dem Unfall davon. Der 81-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Ditzingen bittet nun Personen, die die französische Bulldogge gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhält, sich unter der Telefonnummer 07156/4352-0 zu melden.